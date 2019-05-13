Появились фотографии домашней формы "Барселоны" на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии новой домашней формы каталонской "Барселоны".

В этой экипировке команда будет играть в сезоне 2019/20.

"Барселона" досрочно выиграла Примеру в текущем сезоне. Также "сине-гранатовые" имеют шанс стать обладателем Кубка Испании. В финале они сыграют с "Валенсией".

Не пропустите: "Барселона" теряет Коутиньо. | http://soccernews.ru