Появились фотографии домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21

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Появились фотографии домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21

Стало известно, как выглядит домашняя и гостевая формы сборной России на сезон-2020/21.

Стоит отметить, что прошлым комплектом остались недовольны в РФС. На новом комплекте отсутствует триколор на рукавах.

Гостевая экипировка выполнена в белом цвете. По груди и рукавам пущены красные и синие полосы, образующие вместе с основным цветом флаг РФ.

Напомним, что созданием формы занимается немецкая компания adidas.

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