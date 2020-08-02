Появились фотографии домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21

Стало известно, как выглядит домашняя и гостевая формы сборной России на сезон-2020/21.

Стоит отметить, что прошлым комплектом остались недовольны в РФС. На новом комплекте отсутствует триколор на рукавах.

Гостевая экипировка выполнена в белом цвете. По груди и рукавам пущены красные и синие полосы, образующие вместе с основным цветом флаг РФ.

Напомним, что созданием формы занимается немецкая компания adidas.

Читайте также: Кокорин забрал у Мирзова 9-й номер в "Спартаке". | http://soccernews.ru