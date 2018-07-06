Появились фотографии футболок "Ювентуса" с именем Роналду

В Сети появились фотографии футболок нападающего "Реала" Криштиану Роналду в "Ювентусе", сообщает Tuttosport.

Пока неизвестно, это экипировка из официального магазина итальянского клуба либо творчество кого-то из фанатов.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов заплатить за 33-летнего Роналду 100 миллионов евро.

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