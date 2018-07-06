Появились фотографии футболок "Ювентуса" с именем Роналду

Теги ювентусреал мадридкриштиану роналду

Появились фотографии футболок "Ювентуса" с именем Роналду

В Сети появились фотографии футболок нападающего "Реала" Криштиану Роналду в "Ювентусе", сообщает Tuttosport.

Пока неизвестно, это экипировка из официального магазина итальянского клуба либо творчество кого-то из фанатов.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов заплатить за 33-летнего Роналду 100 миллионов евро.

Не пропустите: Дибала шокирован информацией о переходе Роналду в "Ювентус": опубликовано фото. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов