Появились фотографии гостевой формы "Зенита" на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии новой гостевой формы питерского "Зенита".

В этой экипировке команда будет играть в сезоне 2019/20.

"Зенит" стал чемпионом России в текущем сезоне. Золотые медали "сине-бело-голубые" завоевали впервые с 2015 года.

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