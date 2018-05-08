Появились фотографии новой формы "Манчестер Сити"

В сети появились фотографии новой домашней формы "Манчестер Сити".

Экипировка изготовлена компанией Nike. Футболка выполнена в традиционном голубом цвете, шорты – белые, а гетры – темно-синие.

Фото: Новая форма "Сити".

Есть вероятность, что "горожане" сыграют в новом комплекте формы в двух оставшихся матчах сезона – с "Брайтоном" и "Саутгемптоном".

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