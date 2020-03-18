Появились фотографии новой выездной формы "Ливерпуля" на следующий сезон

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографию новой выездной формы "Ливерпуля" на следующий сезон.

Экипировка изготовлена компанией Nike, которая заменит нынешнего технического спонсора New Balance. Футболка выполнена в бирюзовом цвете с абстрактным фоном.

В этом сезоне "Ливерпуль" является лидером чемпионата Англии с 25-очковым отрывом от ближайшего преследователя. Впрочем, в данный момент турнир остановлен из-за коронавируса. Судьба текущего сезона пока остается неизвестной.

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