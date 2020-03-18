Появились фотографии новой выездной формы "Ливерпуля" на следующий сезон
Сайт Footy Headlines опубликовал фотографию новой выездной формы "Ливерпуля" на следующий сезон.
Экипировка изготовлена компанией Nike, которая заменит нынешнего технического спонсора New Balance. Футболка выполнена в бирюзовом цвете с абстрактным фоном.
В этом сезоне "Ливерпуль" является лидером чемпионата Англии с 25-очковым отрывом от ближайшего преследователя. Впрочем, в данный момент турнир остановлен из-за коронавируса. Судьба текущего сезона пока остается неизвестной.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18