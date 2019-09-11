Появились фотографии третьего комплекта формы "Барселоны" на текущий сезон

Теги барселона

Появились фотографии третьего комплекта формы "Барселоны" на текущий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал фото третьего комплекта формы "Барселоны" на сезон 2019/20.

Экипировка выполнена в бирюзовом цвете с сине-гранатовыми вставками. Технический спонсор клуба - Nike.

Ожидается, что официальная презентация формы состоится завтра, 12 сентября.

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