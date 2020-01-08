Появились изображения формы "Интера" на сезон-2020/21

Теги интер милан

Появились изображения формы "Интера" на сезон-2020/21

В Twitter Footy Headlines появились изображения формы миланского "Интера" на следующий сезон.

Домашний комплект формы выполнен в традиционных черно-синих цветах с зигзагообразным узором. Гостевая форма будет белая с узорами из синих и черных полос, которые при пересечении будут образовывать собой квадраты.

Третья форма представляет собой серые и черные полосы с синим воротником и манжетами.

Изготовителем экипировки является компания Nike.

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