Появились новые данные о смерти футболиста Вшивкова в Калининграде (Видео)

Телеграм-канал Baza опубликовал новую информацию о гибели футболиста черняховского "Прогресса" Ивана Вшивкова.

Напомним, что 36-летний футболист осенью прошлого года попал в полицейский участок, где получил термические ожоги, от которых впоследствии скончался.

Источник подтвердил ранее озвученную силовиками версию, согласно которой погибший сам оторвал батарею отопления и обварился кипятком.

Впрочем, полицейские знали, что происходит, но Вшивкова не спасли. По этому делу задержаны двое представителей правоохранительных органов. Против них возбуждено производство о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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