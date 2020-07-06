Появились новые данные о состоянии российского футболиста, в которого ударила молния

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Появились новые данные о состоянии российского футболиста, в которого ударила молния

Генеральный директор "Знамени Труда" Игорь Майоров прокомментировал состояние здоровья вратаря Ивана Заборовского.

Напомним, что в 16-летнего футболиста на одной из тренировок команды ударила молния.

"Не было дождя или ливня, просто пасмурная погода. Вместе с ним на поле находилась вся команда, телефонов у них, конечно, тоже не было. В этой ситуации оперативно сработал наш тренер и администратор. У Ивана была остановка дыхания, его быстро восстановили, а затем приехала скорая, которая увезла его в больницу. Пока что Иван находится в искусственной коме, сегодня вечером его должны будут вывести из неё. Пока никого не обнадёживают, как только появляется какая-то информация - говорят", - сказал функционер.

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