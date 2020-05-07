Появились новые данные о состоянии заразившегося коронавирусом Федуна

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Появились новые данные о состоянии заразившегося коронавирусом Федуна

СМИ узнали о самочувствии владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, которого госпитализировали с подтверждённым коронавирусом.

По информации Metaratings, пока болезнь протекает не в тяжёлой форме - бизнесмен находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Что касается госпитализации, то она была плановой, как и для любого другого человека, заразившегося COVID-19.

Напомним, что Федуну месяц назад исполнилось 64 года, то есть он находится в зоне риска.

Не пропустите: Федун рассказал о будущем "Спартака-2" в случае вылета в ПФЛ. | http://soccernews.ru
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