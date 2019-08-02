Появились новые детали контракта Ларссона со "Спартаком"

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Появились новые детали контракта Ларссона со "Спартаком"

Агентство Wasserman, представляющее интересы Джордана Ларссона, опубликовало детали контракта футболиста со "Спартаком".

Так, 22-летний швед заключил с "красно-белыми" четырехлетнее соглашение, а не трехлетнее как сообщалось ранее. Зарабатывать игрок будет 1,1 миллиона евро в год.

Напомним, что трансфер Ларссона обошелся "Спартаку" в 4 миллиона евро.

В прошлом  сезоне Ларссон провел за "Норчепинг" 46 игр, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами.

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