Появились новые детали перехода Шомуродова в "Рому"
Фото: инстаграм Эльдора Шомуродова
Появились новые детали перехода нападающего "Дженоа" Эльдора Шомуродова в "Рому".
По сведениям РБК, "Дженоа" получат около 20% от суммы последующей перепродажи футболиста.
"Договоренность о трансфере была достигнута еще на прошлой неделе. Вариант с арендой и последующим выкупом был основным. Футболиста брали в аренду, а после его первой официальной игры за "Рому" должен был случиться полноценный выкуп игрока. Но в итоге сошлись на полноценном трансфере и последующих бонусах в размере около 20% с последующего трансфера.
Также в контракте указана бонусная лестница - 15, 30 и 45 игр за клуб в течение пятилетнего контракта. Суммарно "Дженоа" может за выступления футболиста получить еще около 2 миллионов евро", - сообщил источник.
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