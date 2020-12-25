Появились новые детали возвращения Риомми в "Спартак"

"Спартак" работает над возвращением в клуб тренера вратарей Джанлуки Риомми.

Как сообщает Metaratings, в ближайшее время клуб подпишет с итальянцем контракт до лета 2022 года.

Отмечается, что Риомми будет работать с командой в случае возможной отставки тренерского штаба Доменико Тедеско. Однако если немец останется до лета, то Риомми отправится в "Спартак-2".

Риомми работал в тренерском штабе Массимо Карреры, когда "Спартак" выиграл чемпионат. Он покинул клуб в ноябре 2018 года.

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