Появились новые подробности об эскалаторе, на котором пострадали болельщики ЦСКА

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Появились новые подробности об эскалаторе, на котором пострадали болельщики ЦСКА

СМИ узнали новые подробности об эскалаторе, на котором пострадали почти 20 болельщиков ЦСКА.

Как сообщает ANSA, подъёмно-транспортный механизм нуждался в ремонте ещё с 2015 года, однако власти Рима так и не выделили деньги на эти нужды.

Напомним, что инцидент произошёл во вторник перед матчем Лиги Чемпионов между "Ромой" и ЦСКА.

Изначально итальянская сторона обвинила в произошедшем фанатов, которые якобы прыгали на эскалаторе. Очевидцы эту информацию опровергают.

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