Появились новые подробности в деле об обвинении Роналду в изнасиловании
Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение образца ДНК у португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Wall Street Journal.
По сведениям источника, полиция намерена провести экспертизу и сравнить ДНК футболиста с уликами, которые были обнаружены на платье американской модели Кэтрин Майорги.
Напомним, что Майорга обвиняет 33-летнего Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в июне 2009 года. По некоторым данным, тогда форвард заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание.
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Появились новые подробности в деле об обвинении Роналду в изнасиловании
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