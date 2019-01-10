Появились новые подробности в деле об обвинении Роналду в изнасиловании



Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение образца ДНК у португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Wall Street Journal.

По сведениям источника, полиция намерена провести экспертизу и сравнить ДНК футболиста с уликами, которые были обнаружены на платье американской модели Кэтрин Майорги.

Напомним, что Майорга обвиняет 33-летнего Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в июне 2009 года. По некоторым данным, тогда форвард заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание.

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