Появились новые подробности в деле об обвинении Роналду в изнасиловании

1 Теги ювентускриштиану роналду

Появились новые подробности в деле об обвинении Роналду в изнасиловании
Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение образца ДНК у португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, сообщает Wall Street Journal.

По сведениям источника, полиция намерена провести экспертизу и сравнить ДНК футболиста с уликами, которые были обнаружены на платье американской модели Кэтрин Майорги.

Напомним, что Майорга обвиняет 33-летнего Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в июне 2009 года. По некоторым данным, тогда форвард заплатил девушке 375 тысяч долларов за молчание.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Не виноватый я, она сама себя изнасиловала. Сколько уже объяснять, меня только мальчики интересуют!

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