Появились обновлённые данные о трагедии перед матчем Камерун - Коморы

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Правительство Камеруна огласило результаты предварительного расследования трагических событий возле стадиона Поля Бийя в Олембе.

Напомним, что в преддверии матча 1/8 финала Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов произошла давка у арены.

Толпа болельщиков пыталась прорваться на игру, охрана не смогла их сдержать, что привело к ужасным последствиям.

Сообщается, что в результате происшествия погибли восемь человек, ещё 38 пострадали, 7 из них получили серьёзные травмы.

Напомним, что Камерун победил со счётом 2:1 и вышел в 1/4 финала континентального первенства.

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