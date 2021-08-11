Появились первые кадры Месси в форме ПСЖ

Фото: инстаграм Месси

Нападающий Лионель Месси официально стал игроком ПСЖ.

Каталонское издание Mundo Deportivo поделилось видео с презентации аргентинца в качестве футболиста парижан.

Leo Messi



PSG



30 a la espalda pic.twitter.com/PMc9nlUtgc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 10, 2021

Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны" и с 2003 года выступал за каталонский клуб.

В ПСЖ Месси проведет как минимум два сезона и будет играть под 30-м номером.

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