Появились первые кадры Месси в форме ПСЖ

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Появились первые кадры Месси в форме ПСЖФото: инстаграм Месси

Нападающий Лионель Месси официально стал игроком ПСЖ.

Каталонское издание Mundo Deportivo поделилось видео с презентации аргентинца в качестве футболиста парижан.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны" и с 2003 года выступал за каталонский клуб.

В ПСЖ Месси проведет как минимум два сезона и будет играть под 30-м номером.

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