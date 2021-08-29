Появились подробности трагической гибели российского футболиста во время матча
Футболист молодежной команды "Балтики" рассказал об обстоятельствах трагической гибели вратаря любительской команды "Красная Звезда" Александра Шишмарева.
"Скорая помощь, сделали все что смогли. Был игровой момент, шел прострел, произошел стык — и все. Я находился в пятнадцати метрах от момента, до конца не видел ничего. Помощь оказали быстро, врачи нашей команды были на месте, они что могли сделали. Затем уже приехала реанимация. Я после этой ситуации, абстрагировался подальше, от трагического случая, я не стоял рядом перед ним. С одноклубниками на эту тему, мы еще не общались. Все разъехались", — приводит слова футболиста "Спорт-Экспресс".
Не пропустите: Российский футболист погиб во время матча. | http://soccernews.ru
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