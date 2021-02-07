Появились подробности травмы Окампоса
Травма форварда "Севильи" Лукаса Окампоса оказалась не такой страшной, как казалась на первый взгляд. Игрок избежал перелома, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, аргентинец получил повреждение во время матча 22-го тура Ла Лиги с "Хетафе" (3:0).
"Окампос в субботу прошел первое обследование. Повреждение кости в левой лодыжке футболиста исключено. В ближайшие время будут проведены дополнительные тесты для определения возможного поражения связок, — говорится в сообщении.
Las primeras pruebas radiológicas descartan daño óseo en el tobillo izquierdo de @Locampos15.#WeareSevilla #NuncaTeRindas— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 7, 2021
26-летний Окампос в текущем сезоне выходил на поле в футболке "Севильи" в 31 матче. На его счету семь голов и четыре результативные передачи.
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