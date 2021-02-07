Появились подробности травмы Окампоса

Травма форварда "Севильи" Лукаса Окампоса оказалась не такой страшной, как казалась на первый взгляд. Игрок избежал перелома, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, аргентинец получил повреждение во время матча 22-го тура Ла Лиги с "Хетафе" (3:0).

"Окампос в субботу прошел первое обследование. Повреждение кости в левой лодыжке футболиста исключено. В ближайшие время будут проведены дополнительные тесты для определения возможного поражения связок, — говорится в сообщении.

Las primeras pruebas radiológicas descartan daño óseo en el tobillo izquierdo de @Locampos15.#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 7, 2021