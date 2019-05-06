Появились подробности травмы Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал травму Мохамеда Слаха.
"У Салаха сотрясение мозга, ему нельзя играть. На этом все.
Чувствует он себя нормально, он очень хочет играть, но это невозможно", - сказал Клопп.
Ожидается, что египтянин успеет восстановится к матчу 38-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона", который состоится 12 мая.
Салах был травмирован в матче с "Ньюкаслом" (3:2). Футболист столкнулся с голкипером "сорок".
Помимо Салаха матч также пропустит Роберто Фирмино.
Встреча "Ливерпуль" - "Барселона" состоится завтра, 7 мая, на "Энфилде". Начало - в 22:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15