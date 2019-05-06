Появились подробности травмы Салаха

Теги ливерпульмохамед салахроберто фирминотравмы

Появились подробности травмы Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал травму Мохамеда Слаха.

"У Салаха сотрясение мозга, ему нельзя играть. На этом все.

Чувствует он себя нормально, он очень хочет играть, но это невозможно", - сказал Клопп.

Ожидается, что египтянин успеет восстановится к матчу 38-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона", который состоится 12 мая.

Салах был травмирован в матче с "Ньюкаслом" (3:2). Футболист столкнулся с голкипером "сорок".

Помимо Салаха матч также пропустит Роберто Фирмино.

Встреча "Ливерпуль" - "Барселона" состоится завтра, 7 мая, на "Энфилде". Начало - в 22:00 (мск).

Не пропустите: Гвардиола назвал две лучшие команды, которым он противостоял в роли тренера. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки "Манчестер Сити" получат около 18 миллионов евро бонусов в случае требла

Игроки "Манчестер Сити" получат около 18 миллионов евро бонусов в случае требла

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов