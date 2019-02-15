Появились подробности задержания на таможне игрока "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов был задержан в аэропорту "Шереметьево". Игрок прибыл в Москву из Испании, где проходил тренировочный сбор московской команды. Об этом сообщает Starhit.

Когда Тарасов проходил по зеленому коридору, его остановил сотрудник таможни и попросил показать вещи. В багаже футболиста были обнаружены вещи, подлежащие декларации. Стоит отметить, что полузащитник устно подтвердил, что не имеет при себе подобных вещей.

Тарасову пришлось заплатить 102 тысячи рублей за нарушение.

"Локомотив" располагается на 5 строчке чемпионата России, имея в активе 28 очков.

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