Появилось два новых кандидата на пост тренера "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" рассматривает различных претендентов на пост главного тренера команды, так как будущее нынешнего наставника Уле-Гуннара Сульшера находится под вопросом.

Как сообщает The Athletic, помимо Маурисио Почеттино из ПСЖ, Брендана Роджерса из "Лестера" и Зинедина Зидана, в список кандидатов попал Хулен Лопетеги из "Севильи".

По информации источника, в качестве временного варианта может быть назначен Лоран Блан, который ныне тренирует "Аль-Райян".

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