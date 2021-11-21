Появилось два новых кандидата на пост тренера "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "Севильи"/Автор неизвестен
"Манчестер Юнайтед" рассматривает различных претендентов на пост главного тренера команды, так как будущее нынешнего наставника Уле-Гуннара Сульшера находится под вопросом.
Как сообщает The Athletic, помимо Маурисио Почеттино из ПСЖ, Брендана Роджерса из "Лестера" и Зинедина Зидана, в список кандидатов попал Хулен Лопетеги из "Севильи".
По информации источника, в качестве временного варианта может быть назначен Лоран Блан, который ныне тренирует "Аль-Райян".
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18