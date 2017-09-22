Появилось еще два претендента на Горетцку

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Появилось еще два претендента на Горетцку

В услугах хавбека "Шальке" Леона Горетцки заинтересованы два клуба АПЛ, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, речь идет об "Арсенале" и "Манчестер Юнайтед". Ранее игроком интересовались "Барселона", "Ливерпуль" и "Ювентус".

Напомним, что "Шальке" планирует предложить Горетцке новый контракт. Его нынешнее соглашение действует до лета 2018 года.

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