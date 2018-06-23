Появилось ещё одно доказательство скорого перехода Пьянича в "Барселону"

Теги ювентусбарселонамиралем пьянич

Появилось ещё одно доказательство скорого перехода Пьянича в "Барселону"

Появилось ещё одно доказательство скорого перехода полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича в "Барселону".

Так, в инстаграме один из пользователей опубликовал совместное фото с боснийцем в клубном музее "сине-гранатовых".

Ранее Пьянич был замечен в аэропорту каталонской столицы в футболке "Барселоны" с 10-номером и фамилией Месси на спине. | http://soccernews.ru

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