Появилось ещё одно доказательство скорого перехода Пьянича в "Барселону"

Появилось ещё одно доказательство скорого перехода полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича в "Барселону".

Так, в инстаграме один из пользователей опубликовал совместное фото с боснийцем в клубном музее "сине-гранатовых".

Ранее Пьянич был замечен в аэропорту каталонской столицы в футболке "Барселоны" с 10-номером и фамилией Месси на спине. | http://soccernews.ru