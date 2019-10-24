Появилось фото четвертого комплекта формы "Барселоны"



Footyheadlines опубликовал изображение четвёртого комплекта игровой формы "Барселоны" на сезон-2019/20.

Футболка будет выполнена в желтом цвете с четырьмя красными диагональными полосами. Команда будет играть в этом комплекте в исключительных матчах, таких как выездная встреча с "Реалом" или "Атлетико".

Производителем экипировки - Nike.

Отметим, что это первый сезон в истории "Барселоны", когда команды будет использовать сразу четыре комплекта игровой формы.

На данный момент каталонцы являются лидерами Примеры, обгоняя "Реал" на 1 очко.

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