Появилось фото четвертого комплекта формы "Барселоны"
Footyheadlines опубликовал изображение четвёртого комплекта игровой формы "Барселоны" на сезон-2019/20.
Футболка будет выполнена в желтом цвете с четырьмя красными диагональными полосами. Команда будет играть в этом комплекте в исключительных матчах, таких как выездная встреча с "Реалом" или "Атлетико".
Производителем экипировки - Nike.
Отметим, что это первый сезон в истории "Барселоны", когда команды будет использовать сразу четыре комплекта игровой формы.
На данный момент каталонцы являются лидерами Примеры, обгоняя "Реал" на 1 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2