Появилось фото четвертого комплекта формы "Барселоны"

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Появилось фото четвертого комплекта формы "Барселоны"
Footyheadlines опубликовал изображение четвёртого комплекта игровой формы "Барселоны" на сезон-2019/20.

Футболка будет выполнена в желтом цвете с четырьмя красными диагональными полосами. Команда будет играть в этом комплекте в исключительных матчах, таких как выездная встреча с "Реалом" или "Атлетико".

Производителем экипировки - Nike.

Отметим, что это первый сезон в истории "Барселоны", когда команды будет использовать сразу четыре комплекта игровой формы.

На данный момент каталонцы являются лидерами Примеры, обгоняя "Реал" на 1 очко.

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