Появилось фото домашней формы "Реала" на следующий сезон

Теги реал мадрид

Появилось фото домашней формы "Реала" на следующий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал фотографию домашней формы мадридского "Реала" на следующий сезон.

Футболка выполнена в традиционном белом цвете со светло-фиолетовыми полосами на плечах. Производителем экипировки является компания adidas.

Напомним, что "Реал" после 28 туров является лидером чемпионата Испании с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя. В Лиге чемпионов королевский клуб вышел в четвертьфинал, обыграв ПСЖ (0:1, 3:1).

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