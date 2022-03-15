Появилось фото домашней формы "Реала" на следующий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал фотографию домашней формы мадридского "Реала" на следующий сезон.

Футболка выполнена в традиционном белом цвете со светло-фиолетовыми полосами на плечах. Производителем экипировки является компания adidas.

Напомним, что "Реал" после 28 туров является лидером чемпионата Испании с 10-очковым отрывом от ближайшего преследователя. В Лиге чемпионов королевский клуб вышел в четвертьфинал, обыграв ПСЖ (0:1, 3:1).

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