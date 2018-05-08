Появилось фото домашней игровой формы "Арсенала" на сезон 2018/2019

В сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы лондонского "Арсенала" на сезон 2018/2019. По традиции он будет выполнен в бело-красных цветах.

Напомним, "Арсенал" остановил свой выбор на двух кандидатах на замену Венгеру. | soccernews.ru