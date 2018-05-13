Появилось фото домашней игровой формы "Интера" на сезон 2018/2019

Теги интер милан

Появилось фото домашней игровой формы "Интера" на сезон 2018/2019В сети интернет появилось фото домашней игровой формы миланского "Интера" на сезон 2018/2019. Ее цветовая гамма будет традиционной для клуба - черно-синей.

Напомним, "Интер" согласовал трансфер молодого украинского голкипера. | soccernews.ru

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