В сети интернет появилось фото домашней игровой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2018/2019. Традиционно она будет выполнена в красном цвете.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" близок к первому летнему трансферу. | soccernews.ru