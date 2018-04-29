Появилось фото домашней игровой формы "Реала" на сезон 2018/2019

Теги реал мадрид

Появилось фото домашней игровой формы "Реала" на сезон 2018/2019В сети интернет появилось фото домашней игровой формы мадридского "Реала" на сезон 2018/2019. Традиционно она выполнена в белом цвете.

Напомним, Гути оценил возможность трансфера Салаха в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов