Появилось фото формы "Барселоны" на следующий сезон

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Появилось фото формы "Барселоны" на следующий сезон

Портал Footy Headlines опубликовал фотографию домашней формы "Барселоны" на следующий сезон.

Футболка выполнена в синем, красном и черном цветах. Производителем экипировки является компания Nike.

Напомним, что "Барселона" в данный момент занимает второе место в чемпионате Испании. Ранее клуб вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а в финальном матче за Суперкубок Испании каталонцы уступили "Реалу" со счетом 2:3.

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