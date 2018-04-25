Появилось фото формы "Баварии" на сезон 2018/2019

В сети интернет появилось фото домашней игровой формы мюнхенской "Баварии" на сезон 2018/2019.

В отличие от нынешней экипировки немецкого гранда новый комплект не будет иметь вертикальных белых полос:

Напомним, Роббен верит в победу "Баварии" над "Реалом". | soccernews.ru