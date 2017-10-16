Появилось фото формы сборной Аргентины для Чемпионата Мира 2018-го года

Теги аргентина

Появилось фото формы сборной Аргентины для Чемпионата Мира 2018-го годаВ сети интернет появилось фото двух комплектов формы национальной сборной Аргентины для Чемпионата Мира 2018-го года в России.

Напомним, сегодня ФИФА опубликовала октябрьский рейтинг национальных сборных. | soccernews.ru

комментарии
ГОСТЬ

ТОП

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов