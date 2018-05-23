Появилось фото гостевого комплекта формы "Реала" на следующий сезон

В сети интернет появилось фото гостевого комплекта игровой формы мадридского "Реала" на следующий сезон. Выполнена она будет в темно-синем цвете.

Напомним, "Реал" и "Барселону" на Чемпионате Мира будут представлять 29 игроков. | soccernews.ru