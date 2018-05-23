Появилось фото гостевого комплекта формы "Реала" на следующий сезон

Теги реал мадрид

Появилось фото гостевого комплекта формы "Реала" на следующий сезонВ сети интернет появилось фото гостевого комплекта игровой формы мадридского "Реала" на следующий сезон. Выполнена она будет в темно-синем цвете.

Напомним, "Реал" и "Барселону" на Чемпионате Мира будут представлять 29 игроков. | soccernews.ru

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2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
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10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
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