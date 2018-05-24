Появилось фото гостевого комплекта игровой формы "Арсенала" на сезон 2018/2019

В сети интернет появилось фото гостевого комплекта игровой формы лондонского "Арсенала" на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в темных тонах.

Напомним, Эмери намерен подписать в "Арсенал" одного из ключевых игроков ПСЖ. | soccernews.ru