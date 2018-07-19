Появилось фото гостевого комплекта игровой формы ПСЖ на следующий сезон

Теги псж

Появилось фото гостевого комплекта игровой формы ПСЖ на следующий сезонВ сети интернет появилось фото гостевого комплекта игровой формы ПСЖ на следующий сезон. Выполнена она будет в белом цвете.

Напомним,  руководство ПСЖ готово продать Неймара. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов