Появилось фото гостевой формы "Спартака" на следующий сезон

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Появилось фото гостевой формы "Спартака" на следующий сезонВ сети интернет появилось фото гостевого комплекта игровой формы московского "Спартака" на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в белом цвете с вернувшейся горизонтальной красной полосой на груди.

Напомним, "Торино" может перехватить трансферную цель "Спартака". | soccernews.ru

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