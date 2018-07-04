Появилось фото гостевой формы "Спартака" на следующий сезон

В сети интернет появилось фото гостевого комплекта игровой формы московского "Спартака" на сезон 2018/2019. Выполнена она будет в белом цвете с вернувшейся горизонтальной красной полосой на груди.

Напомним, "Торино" может перехватить трансферную цель "Спартака". | soccernews.ru