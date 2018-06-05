Появилось фото игровой формы "Порту" на сезон 2018/2019

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Появилось фото игровой формы "Порту" на сезон 2018/2019Появилось фото трех комплектов игровой формы "Порту" на сезон 2018/2019. Вот как она будет выглядеть.

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