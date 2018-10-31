Появилось фото игровой формы "Ювентуса" на сезон 2019/2020

Теги ювентус

Появилось фото игровой формы "Ювентуса" на сезон 2019/2020Tuttosport опубликовал фото возможной игровой формы туринского "Ювентуса" на сезон 2019/2020. Отличительной чертой домашнего комплекта экипировки "старой синьоры" станет исчезновение вертикальных черно-белых полос.

Напомним, Пьянич назвал приоритетную задачу для "Ювентуса" на сезон. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 10 28
2 Интер Милан 10 22
3 Наполи 10 22
4 Милан 10 18
5 Лацио 10 18
6 Фиорентина 10 15
7 Сампдория 10 15
8 Рома 10 15
9 Сассуоло 10 15
10 Торино 10 14
11 Дженоа 10 14
12 Кальяри 10 13
13 Парма 10 13
14 Аталанта 10 12
15 СПАЛ 10 12
16 Удинезе 10 9
17 Болонья 10 9
18 Эмполи 10 6
19 Фрозиноне 10 5
20 Кьево 10 -1
Полная таблица

топ-5 тегов