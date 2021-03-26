Появилось фото из раздевалки молодёжной сборной России после разгрома Исландии на Евро-2021

Фото телеграм-канал сборной России

Пресс-служба сборной России выложила фотографию из раздевалки молодёжки после победы над Исландией в стартовом матче Евро-2021 (U-21).

Напомним, что россияне разгромили соперника со счётом 4:1 и возглавили группу континентального первенства.

"Кадр дня. Победная раздевалка молодёжки", - подписан снимок, опубликованный в твиттере.

В воскресенье молодёжная сборная России сыграет с Францией.

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