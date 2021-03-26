Появилось фото из раздевалки молодёжной сборной России после разгрома Исландии на Евро-2021
Фото телеграм-канал сборной России
Пресс-служба сборной России выложила фотографию из раздевалки молодёжки после победы над Исландией в стартовом матче Евро-2021 (U-21).
Напомним, что россияне разгромили соперника со счётом 4:1 и возглавили группу континентального первенства.
"Кадр дня. Победная раздевалка молодёжки", - подписан снимок, опубликованный в твиттере.
Кадр дня. Победная раздевалка молодёжки. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/Xaa1EdyoYT— Сборная России (@TeamRussia) March 25, 2021
В воскресенье молодёжная сборная России сыграет с Францией.
Не пропустите: Уткин отреагировал на успех молодежной сборной России в стартовом матче Евро-2021. | http://soccernews.ru
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