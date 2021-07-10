Появилось фото нового мяча Лиги Чемпионов

Портал Footy Headlines показал, каким мячом будут играть в Лиге Чемпионов в сезоне 2021/22.

Игровой снаряд выполнен в белом цвете. Он украшен звёздами чёрного, оранжевого, жёлтого, красного и розового цвета.

Создателем нового мяча ЛЧ стала компания Adidas.

Действующий победитель самого престижного еврокубка - лондонский "Челси".

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