Появилось фото нового мяча Лиги Чемпионов
Портал Footy Headlines показал, каким мячом будут играть в Лиге Чемпионов в сезоне 2021/22.
Игровой снаряд выполнен в белом цвете. Он украшен звёздами чёрного, оранжевого, жёлтого, красного и розового цвета.
Создателем нового мяча ЛЧ стала компания Adidas.
Действующий победитель самого престижного еврокубка - лондонский "Челси".
Не пропустите: "Барселона" и "Реал" получили разрешения на участие в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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|Ланс
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|М
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