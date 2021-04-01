Появилось фото новой формы "Баварии"

Портал Footy Headlines показал форму, в которой мюнхенская "Бавария" будет играть в следующем сезоне.

Выездной комплект экипировки "ротен" выполнен в чёрном цвете с золотистыми вставками.

Технический спонсор немецкого клуба - компания Adidas.

Voici ce que devrait être le maillot extérieur du Bayern Munich pour la saison 2021/22 ! (@Footy_Headlines) pic.twitter.com/CSxP4lqWqn — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 31, 2021

"Бавария" набрала 61 очко в 26 турах и возглавляет таблицу Бундеслиги. В 1/4 финала Лиги Чемпионов команда сразится с ПСЖ.

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