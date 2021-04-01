Появилось фото новой формы "Баварии"

Теги бавария мюнхен

Появилось фото новой формы "Баварии"

Портал Footy Headlines показал форму, в которой мюнхенская "Бавария" будет играть в следующем сезоне.

Выездной комплект экипировки "ротен" выполнен в чёрном цвете с золотистыми вставками.

Технический спонсор немецкого клуба - компания Adidas.

"Бавария" набрала 61 очко в 26 турах и возглавляет таблицу Бундеслиги. В 1/4 финала Лиги Чемпионов команда сразится с ПСЖ.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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