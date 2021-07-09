Появилось фото новой формы "Краснодара"

Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть форма "Краснодара" в следующем сезоне.

Домашний комплект выполнен в чёрно-зелёном цвете, а гостевой - в бирюзовом. Фишка экипировки - ромбовидный узор.

Технический спонсор российского клуба - компания Puma.

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