Появилось фото новой формы "Ливерпуля" на следующий сезон

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Появилось фото новой формы "Ливерпуля" на следующий сезон

В интернете появилось фото новой домашней формы "Ливерпуля" на сезон 2021/22.

Фото: Footy Headlines

Футболка выполнена в традиционном красном цвете с небольшими белыми полосами.

После 34 туров "Ливерпуль" идет в АПЛ на шестом месте.

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