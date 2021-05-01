Появилось фото новой формы "Ливерпуля" на следующий сезон

В интернете появилось фото новой домашней формы "Ливерпуля" на сезон 2021/22.

Фото: Footy Headlines

Футболка выполнена в традиционном красном цвете с небольшими белыми полосами.

После 34 туров "Ливерпуль" идет в АПЛ на шестом месте.

Читайте также: Названо условие, при котором "Ливерпуль" попробует подписать Санчо. | http://soccernews.ru