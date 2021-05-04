Появилось фото новой формы "Милана"

Портал Footy Headlines показал форму, в которой "Милан" будет играть в следующем сезоне.

Третий комплект экипировки "россонери" выполнен в чёрном цвете с красными вставками. При этом на футболке отсутствует логотип команды.

Технический спонсор итальянского клуба - компания Puma.

"Милан" набрал 69 очков в 34 турах Серии А и занимает четвёртое место в таблице чемпионата.

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