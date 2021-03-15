Появилось фото новой формы "Реала"

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Появилось фото новой формы "Реала"

Портал Footy Headlines показал форму, в которой мадридский "Реал" будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционном белом цвете. Логотип спонсора, а также ободки воротника и рукавов - оранжевые.

Создатели данного комплекта вдохновлялись площадью Пласа-де-Сибелес, где "сливочные" отмечают выигранные трофеи.

Технический спонсор королевского клуба - компания Adidas.

"Реал" занимает второе место в текущем розыгрыше Примеры, набрав 57 очков в 27 турах.

Не пропустите: "Реал" нашёл замену Модричу в "Лацио". | http://soccernews.ru
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