Появилось фото новой формы "Ювентуса"

Портал Footy Headlines показал форму, в которой туринский "Ювентус" будет играть в следующем сезоне.

Третий комплект экипировки "старой синьоры" выполнен в трёх цветах - жёлтом, синем и белом.

Технический спонсор итальянского клуба - компания Adidas.

"Ювентус" набрал 55 очков в 26 турах и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Отставание от лидирующего "Интера", сыгравшего на матч больше, - 10 баллов.

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