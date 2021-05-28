Появилось фото новой третьей формы "Арсенала"

Теги арсенал лондон

Появилось фото новой третьей формы "Арсенала"

Портал Footy Headlines показал, как будет выглядеть резервная форма лондонского "Арсенала" в следующем сезоне.

Третий комплект "канониров" выполнен в синем и тёмно-синем цветах с узорами в виде молний. Это отсылка к экипировке команды, которая выпускалась в 1990-х годах под названием Blue Lightning.

Технический спонсор английского клуба - компания Adidas.

В минувшем сезоне "Арсенал" финишировал на восьмом месте в АПЛ и не попал в еврокубки.

Не пропустите: Впервые за 25 лет "Арсенал" не сыграет в еврокубках. | http://soccernews.ru
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