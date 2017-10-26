Появилось фото официального мяча ЧМ-2018

В сети интернет появилось фото официального мяча Чемпионата Мира 2018-го года в России, который получил название " ADIDAS TELSTAR 18 ".

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