Появилось фото официального мяча ЧМ-2018

Теги чемпионат мира

Появилось фото официального мяча ЧМ-2018В сети интернет появилось фото официального мяча Чемпионата Мира 2018-го года в России, который получил название "ADIDAS TELSTAR 18".

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